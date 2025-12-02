  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Denizli Denizli'de cemaat namaz kılarken camiye yıldırım düştü

Denizli'de öğle namazı için camiye giden vatandaşlar, namaz kılarken camiye yıldırım isabet etti. Meydana gelen olayda yürekler ağza gelirken yıldırım etkisiyle caminin elektrik panoları bir anda alev aldı.

İHA

Olay, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'nde bulunan Kanal Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 gün önce şiddetli yağmurda, öğle namazı kılındığı sırada camiye yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle caminin elektrik panoları bir anda alev aldı.

Caminin içinde kısa süreli panik yaşanırken, cemaatin soğukkanlı ve hızlı müdahalesi muhtemel büyük bir faciayı önledi. Yangına ilk anda cami cemaatinin müdahale ettiği, ardından da durumun yetkililere bildirildiği öğrenildi. Olay sonrası camide maddi hasar meydana gelirken, yararlı olmadığı öğrenildi.

