Haberler Denizli Mahallenin kabusu psikolojik sorunlu avukat oldu: 40 araca zarar verdi!

Denizli'de yaşayan avukat F.K., yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Oturduğu sitedeki park halinde bulunan yaklaşık 40 aracın camlarını ve aynalarını kırarak zarar veren genç avukatın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Öte yandan bu olayın ilk vukuatı olmadığı öğrenildi.

Akılalmaz olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartman dairesince ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde terör estirdi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Eline aldığı sopa ile site içesindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araçlara saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi. Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.'dan şikâyetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

