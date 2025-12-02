Mahallenin kabusu psikolojik sorunlu avukat oldu: 40 araca zarar verdi!

Akılalmaz olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartman dairesince ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde terör estirdi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Eline aldığı sopa ile site içesindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araçlara saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi. Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.'dan şikâyetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.