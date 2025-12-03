Avukat komşu kabusu

Denizli'deki lüks bir sitenin sakinleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat komşularının sürekli hale gelen saldırıları karşısında çaresiz. Daha önce de benzer olaylar yaşayan site sakinlerinin çağrılarına rağmen kalıcı çözüm bulunamadı. Avukat F.K. son olarak tam 40 araca sopayla saldırarak zarar verdi.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesindeki Umutkent 2 Sitesi'nde yaşandı. Sitenin yıllardır süregelen kabusu olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen genç avukat F.K.'nın son eylemi, site sakinlerinin sabrını taşırdı. Daha önce de site içerisinde benzer rahatsız edici ve zarar verici davranışlar sergilediği belirtilen F.K., bu kez eline aldığı bir sopayla site otoparkını savaş alanına çevirdi.

KALICI ÇÖZÜM İSTEDİLER

Otoparkta park halinde bulunan yaklaşık 40 farklı araca saldıran genç avukat, araçların aynalarını ve camlarını kırarak büyük maddi hasara yol açtı. Sürekli tekrarlanan bu olaylar nedeniyle çaresizlik içinde kalan site sakinleri, durumu polise bildirerek F.K.'dan şikâyetçi oldu. Araç sahipleri, araçlarında oluşan hasar nedeniyle mağduriyet yaşarken, site sakinleri "Bu olaylar ilk değil, ne zaman bitecek?" diyerek yetkililerden kamu güvenliğini sağlayacak kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.