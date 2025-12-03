Denizli'de korkunç olay! Kardeşi gibiydi katili oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde filmlere konu olacak türden bir olay yaşandı. İhsan Karadeniz ile Serdar Taşçı arasında iki ay önce otomobil alım satımı yüzünden tartışma yaşanmış yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki çocukluk arkadaşı bu sebepten dolayı görüşmeyi kesmişti.
ÖFKEYLE RESTORANA DÖNDÜ
Restoranda karşılaşan ve farklı masalarda oturan iki eski dost arasında, "Benim bulunduğum yerde senin ne işin var!" atışması bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. İçerde başlayan kavgaya restoran çalışanları müdahale ederek tarafları ayırdı.
Öfkeyle restorandan ayrılan İhsan Karadeniz, bir süre sonra evinden silahını alarak geri döndü. Kavga ettiği Serdar Taşçı'yı dışarıya çağıran İhsan Karadeniz elindeki silahı çocukluk arkadaşına doğrultup tehditler savurdu. Bu esnada yaşanan arbedede Karadeniz'in elindeki silahı alan Serdar Taşçı kabzasıyla İhsan Karadeniz'in kafasına vurduktan sonra ensesine bir el ateş etti. Karadeniz kanlar içinde yere yığıldı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Karadeniz'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan arkadaş katili Serdar Taşçı jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Taşçı ifadesinde "Çocukluk arkadaşımdı. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Aramızda iş meselesi sebebiyle alacak verecek meselesi vardı. Çok üzgünüm" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden İhsan Karadeniz, Sarayköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi.