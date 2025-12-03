Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! Kardeşi gibiydi katili oldu Denizli'de korkunç olay! Kardeşi gibiydi katili oldu Denizli’de çocukluk arkadaşı olan İhsan Karadeniz ile Serdar Taşçı arasında çıkan kavga kanlı bitti. İş meselesi yüzünden araları açılan iki eski dostun kavgasında, Karadeniz’in elindeki silahı alan Taşçı, kardeşi gibi gördüğü arkadaşını ensesinden vurdu. SEBAHATTİN ALP









Denizli'nin Sarayköy ilçesinde filmlere konu olacak türden bir olay yaşandı. İhsan Karadeniz ile Serdar Taşçı arasında iki ay önce otomobil alım satımı yüzünden tartışma yaşanmış yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki çocukluk arkadaşı bu sebepten dolayı görüşmeyi kesmişti.

ÖFKEYLE RESTORANA DÖNDÜ

Restoranda karşılaşan ve farklı masalarda oturan iki eski dost arasında, "Benim bulunduğum yerde senin ne işin var!" atışması bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. İçerde başlayan kavgaya restoran çalışanları müdahale ederek tarafları ayırdı.