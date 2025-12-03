Haberler Denizli Denizli'de tüfekle oynarken kız arkadaşını öldürmüştü: Dağda yakalandı! Denizli'de tüfekle oynarken kız arkadaşını öldürmüştü: Dağda yakalandı! Denizli'de yaşayan lise öğrencisi, babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken İran uyruklu 15 yaşındaki kız arkadaşının başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan çocuk dağda yakalandı. İHA









Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Zahra Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti.

İddiaya göre, üç arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, 'Ablamı öldürdü' diye bağırdı. Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.