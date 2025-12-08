Ege ve Akdeniz’de ilk kar heyecanı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Bozdağ'da yılın ilk karı yağdı. Hava sıcaklıklarında görülen düşüşlerle birlikte önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak Bozdağ'ı beyaza bürüdü. Kayak severlerin gözdesi olan Denizli Kayak Merkezi'nde kar yağışıyla birlikte tesislerini yeni sezona hazırlamak için çalışmalara başladı. Öte yandan Antalya'nın Akseki ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yağmur, önceki akşam hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel'de başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.