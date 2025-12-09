Denizli’deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Denizli'nin Babadağ ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 1 şahıs hayatını kaybetti. Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.Y. ve Mehmet Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda M.Y. ve Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan 30 yaşındaki M.Y'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.