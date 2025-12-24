Denizli'de eğlence dönüşü bebeğe öldüresiye darp! Vicdansız anne ile sevgilisi...

"ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ ALMAK İSTİYORUM"

Küçük çocuğunun velayetini almak istediğini ifade eden ve çocuğunu görmek istediğini belirten Seçen, "Çocuğum daha 7,5 aylık. Ben çocuğumu merak ediyorum. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Gerekli birimlerin de yardımcı olmasını istiyorum. Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde" dedi.

"BUNU YAŞATAN HERKESİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Olayın ardından torununu merak ettiğini ve bunu yaşatanların en ağır şekilde ceza almasını istediğini belirten Satı Tör, "Akşam anneannesi beni aradı. Küçük torunumun yoğun bakımda olduğunu söyledi. Oğlumun eski eşinin erkek arkadaşı torunuma darp ediyor. Çok merak ediyorum ama göremiyorum. Devlet koruma altına almış ama bize göstermiyorlar. Ben torunuma bakmak istiyorum. Şuan hastanedeyiz, torunumun durumunu bilmiyorum. Torunum daha 7,5 aylık ve şu anda yoğun bakımda. Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.