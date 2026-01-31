Haberler Denizli Denizli'de bu kadarı pes dedirtti! Ev sahibinden kiracıya 26 maddelik sıra dışı liste... Denizli'de bu kadarı pes dedirtti! Ev sahibinden kiracıya 26 maddelik sıra dışı liste... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3+1 dairesini aylık 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, ilan sitesinde paylaştığı 26 maddelik kriter listesiyle gündem oldu. Resmi nikahlı aile şartından, evde sigara içilmemesine, evin 50 günde bir kontrol edilmesine kadar uzanan talepler vatandaşların tepkisini çekerken bu kadarı pes dedirtti. İHA









Denizli'de 3+1 dairesini 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibinin ilan sitesinde paylaştığı 3 sayfalık kriter listesi, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma oluşturdu. İlanda yer alan şartlar arasında yalnızca resmi nikâhlı ailelere kiralama yapılacağı, en az bir aile bireyinin memur olması gerektiği, en fazla bir çocuklu ailelerin kabul edileceği belirtildi.

Ev içinde sigara içilmesinin kesinlikle yasak olduğu, mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgâhın ıslak tutulmaması gibi detaylar da dikkat çekti. Ayrıca evde kullanılacak tüm eşyaların ayaklarında zemini korumak için keçe bulunması, eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması ve evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edileceği maddeleri yer aldı. Söz konusu ilan, kiracı adayları ve vatandaşlar tarafından "aşırı kuralcı" bulunarak eleştirildi.