En düşük emekli maaşı farkı için ödeme takvimi belli oldu

Milyonlar için yeni yılda uygulanacak en düşük emekli maaşı belli oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan emekli taban aylığı refah payı ile 20.000 TL'ye çıkarılması için TBMM'de gerekli yasa için çalışmaları sona erdi. Gözler Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından 3.119 TL farkın yatırılması için SGK tarafından belirlenecek takvime çevrilmişti.
Emeklilerin merakla beklediği açıklama SGK'dan geldi
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı maaşlarını yasa onaylanmadığı için mevcut 16.881 TL üzerinden almıştı. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zam oranında maaşları yatırıldı.
Yasalaşan düzenleme sonrası oluşan 3.119 TL'lik fark, ek bir takvim açıklanması gerekiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş farkı ödemeleri için beklenen açıklamayı yaptı.
SGK maaş farkı ödemelerinin 4 Şubat itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı anda yapılacağını duyurdu.
SGK bu kapsamda maaş farkı için emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.