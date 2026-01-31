İzmir Buca'daki yangında hayatını kaybetmişti: Down sendromlu Eymen hakkında yürek yakan detay ortaya çıktı...

Olay günü Aydın'ın Çine ilçesinde olduğunu belirten baba Hasan Çalışkan, "Ev sahibim aradı, evden duman yükseldiğini söyledi. Eşimi aradım. 'Eymen Ayaz'ı çıkaramadım' dedi. Yoğun duman ve alevler nedeniyle kurtaramamışlar. Eşimin anlattığına göre Eymen'in elinde mum ve çakmak varmış. Annesi mumu alıp atmış, çakmağı saklamış. Sanırım sakladığı yeri gördü. Annesi mutfaktayken ateşle oynadığı ve yangının bu şekilde çıktığı söyleniyor" dedi.

'AİLELER DİKKATLİ OLSUN'

Oğlunu kaybetmenin büyük bir acı olduğunu söyleyen Çalışkan, "Yola çıktım ama nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Aileler dikkatli olsunlar. Böyle özel çocukları kendi hallerine bırakmasınlar, takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Eymen Ayaz'ın boksör olmayı çok istediğini dile getiren Hasan Çalışkan, "Bir gün önce spor salonuna yazdıracaktım ancak özel durumu nedeniyle almadılar. En son yangından yaklaşık yarım saat önce konuşmuştuk. Benden kola ve cips istemişti. Onun son dileğini yerine getiremediğim için üzgünüm" dedi.

EYMEN, ENES'İN ÖLDÜĞÜ GÜN DOĞMUŞ

2010 yılında diğer oğlu Enes'i trafik kazasında kaybettiklerini de anlatan Çalışkan, "Pazara yaya giderken virajı alamayan minibüs bize çarptı. Ben yaralandım, oğlum hayatını kaybetti. Eymen, Enes'in öldüğü gün olan 18 Nisan'da doğmuştu. Üzerine titriyorduk" diye konuştu.