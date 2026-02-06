Kamyonette infaz!

Denizli'de mobilya imalatçısı Mehmet Ali Zengin (32), kamyonetinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Zengin'in kamyonet içinde bir kişiyle tartıştığı ve o kişinin bıçaklı saldırı sonrası olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Geniş çaplı aramaların ardından zanlı yakalandı. Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kamyonetin içinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Park halindeki 20 AEN 567 plakalı kamyonetteki kişinin mobilya imalatçısı Mehmet Ali Zengin olduğu belirlendi.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zengin'in göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı incelemelerin ardından E.K. ile kamyonetin içinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ve tartışmanın ardından E.K.'nin bıçakla Mehmet Ali Zengin'i 3 yerden yaralayarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Geniş çaplı aramaların ardından bıçaklı cinayet faili E.K. gözaltına alındı.