Yeşilay ile yeni hayat

Denizli’de 20 yıldır kumar bağımlısı olan 45 yaşındaki A.B. Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde bu bağımlılıktan kurtulmayı başardı... Kendine kumarın zararlarından uzakta yeni bir hayat kuran B, “Artık biriken borçlarımı ödeyebiliyorum. Sosyal yaşamımda da ciddi bir toparlanma yaşadım. Yeşilay’ın sayesinde hayatım düzene girdi” dedi.

SEBAHATTİN ALP

Bir tekstil firmasında çalışan A.B, 20 yıl önce kumar oynamaya başladı. Önce ara sıra kumar oynayan A.B, bir süre sonra bağımlı hale geldi. A.B'nin yaşamı, sanal kumar batağında her geçen yıl daha çok bozuldu. Para kazanma hayaliyle oynadığı kumarda eline geçen ekonomik zarar, ailevi sorunlar ve psikolojik problemler oldu. Tüm tanıdıklarına borçlanan A.B. çocuğundan uzaklaştı, 10 yıllık eşinden ayrılma noktasına geldi.

'MADDİ VE SOSYAL YIKIM'

"Zamanla sanal kumara yöneldim. Orada da maddi ve sosyal yıkım katlanarak ilerledi" diyen A.B, iki yıl önce internette Yeşilay'ın destekleri hakkındaki bilgilendirmeyi gördü. Artık kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen A.B, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) destek almaya başladı. 635 gündür bağımlılıktan uzak olduğunu belirten B, "Yeşilay sayesinde hayatım düzene girdi. Ciddi bir toparlanma yaşadım" diye konuştu.

YEDAM'da görevli psikolog Salim Duhan Köseoğlu başta olmak üzere tüm görevliler bağımlılara yardım eli uzatıyor.

Köseoğlu, "Kumar bağımlılığı sanal ortamda çok arttı. Çabalarımızla bağımlıları bu enkazdan kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

