Yeşilay ile yeni hayat

Bir tekstil firmasında çalışan A.B, 20 yıl önce kumar oynamaya başladı. Önce ara sıra kumar oynayan A.B, bir süre sonra bağımlı hale geldi. A.B'nin yaşamı, sanal kumar batağında her geçen yıl daha çok bozuldu. Para kazanma hayaliyle oynadığı kumarda eline geçen ekonomik zarar, ailevi sorunlar ve psikolojik problemler oldu. Tüm tanıdıklarına borçlanan A.B. çocuğundan uzaklaştı, 10 yıllık eşinden ayrılma noktasına geldi.

'MADDİ VE SOSYAL YIKIM'

"Zamanla sanal kumara yöneldim. Orada da maddi ve sosyal yıkım katlanarak ilerledi" diyen A.B, iki yıl önce internette Yeşilay'ın destekleri hakkındaki bilgilendirmeyi gördü. Artık kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen A.B, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) destek almaya başladı. 635 gündür bağımlılıktan uzak olduğunu belirten B, "Yeşilay sayesinde hayatım düzene girdi. Ciddi bir toparlanma yaşadım" diye konuştu.

YEDAM'da görevli psikolog Salim Duhan Köseoğlu başta olmak üzere tüm görevliler bağımlılara yardım eli uzatıyor.

Köseoğlu, "Kumar bağımlılığı sanal ortamda çok arttı. Çabalarımızla bağımlıları bu enkazdan kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.