Denizli’de tonlarca sahte bal ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, sahte bal üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 bin 238 kilogram sahte bal ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan sözlü ihbar üzerine başlatılan incelemelerde, Fatih Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne (GGBS) kayıtlı olmadan faaliyet yürüttüğü belirlendi.

DENETİMLER SÜRECEK

Gıda kontrol ekipleri tarafından takibe alınan işletmeye 11 Nisan 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, piyasaya sunulmak üzere depolanan ve herhangi bir etiket bilgisi bulunmayan çok sayıda bal ürünü tespit edildi. Yapılan incelemelerde; 101 adet 25 kilogramlık, 1.404 adet 850 gramlık, 60 adet 2 kilogramlık ve 80 adet 5 kilogramlık ürün olmak üzere toplam 4 bin 238 kilogram sahte bal ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, işletmenin kayıt dışı faaliyet yürütmesi ve sahte/etiketsiz ürünleri piyasaya sürmesi nedeniyle 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. Tarım ve Orman yetkilileri, gıda güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulundu.