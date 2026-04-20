Avşar üzümüne coğrafi tescil

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip üzüm yetiştiriciliği geleneğinin simgesi olan Avşar üzümü, 3 Nisan 2026 tarihinde coğrafi işaret olarak tescillendi. Tescil haberi, bölgede büyük sevinç ve gururla karşılandı. Avşar Mahalle Muhtarı Cengiz Özcan, tescilin Avşarlılar için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Atalarımızdan miras kalan üzüm yetiştiriciliği geleneğimiz bu tescille hak ettiği değere kavuştu" dedi. Prof. Dr. Turgut Tok ise Avşar üzümünün sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu vurguladı.