Cesur savcının yolu Denizli’den geçti

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasını 6 yıl sonra raftan indiren, dönemin Tunceli Valisi'ne kadar uzanan soruşturmadaki cesur tavrı ile öne çıkan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun bir dönem Denizli'de görev yaptığı ortaya çıktı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cansu 13 yıllık avukatlık kariyerinin ardından İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) internet sitesindeki listelere göre 17 Haziran 2020'de, İstanbul'dan Denizli'nin Çameli ilçesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Görevine başladıktan sonra, Hakim Fatma Funda Kara ile birlikte Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a yaptıkları ziyaret belediye tarafından sosyal medya platformlarında paylaşıldı. İlçede etkinliklere de katılan Cesur Yürek Ebru Cansu'nun, evlenen hakim bir çiftin nikah şahitliğini yaptığı da öğrenildi. Çameli'deki iki yıllık görev süresinin ardından önce Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 13 Haziran 2024'te de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.