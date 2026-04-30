Kaygan yol can aldı

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Gencer idaresindeki kamyon, Fethiye-Çameli mevkiine geldiğinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyon, yan dönerek yola devrildi. Aracın kabininde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.