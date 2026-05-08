Denizli’de yaratıcı kadın girişimcilere marka desteği

Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında imzalanan protokolle, kadın girişimcilerin markalaşma süreçlerine destek sağlayacak önemli bir iş birliği protokolü yapıldı.

25 KİŞİYE EĞİTİM VERİLECEK

GEKA'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi; Denizli Ticaret Odası, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) ve DTO'nun koordinatörü olduğu TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından geliştirildi. Proje ile başta Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri olmak üzere Denizli genelinde faaliyet gösteren kadın girişimciler ile girişimci adaylarının iş modellerini iyileştirmeleri ve markalaşma süreçlerini profesyonel hale getirmeleri hedeflendi. Projede, Denizli'nin coğrafi işaret tesciline sahip 17 ürünü ile yerel değerlerinin ekonomik katma değere dönüştürülmesi de amaçlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Babadağ Kekik Balı, Buldan Bezi, Denizli Leblebisi, Honaz Kirazı, Kale Biberi, Tavas Baklavası ve Çameli Kilimi gibi ürünlerin markalaşma süreçlerinde, kadın girişimcilerin daha aktif rol üstlenmeleri planlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Anadoludakiler" vizyonuna katkı sunulması da projenin hedefleri arasında yer alıyor. 25 kadın girişimci ve girişimci adayına; iş modeli geliştirme, marka kimliği oluşturma, dijital görünürlük ve sosyal medya yönetimi konularında eğitim verilecek. Projenin sonunda belirlenecek 5 kadın girişimciye ise üçer saatlik birebir danışmanlık desteği sağlanacak.