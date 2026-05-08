Tandır Kebabı’na AB’den şok karar

AVRUPA Birliği Komisyonu, "Denizli Tandır Kebabı" için yapılan Geleneksel Ürün Adı Garantisi (TSG) başvurusunu reddetti. Ret kararında teknik eksiklikler, yetersiz tarihsel kanıtlar ve AB mevzuatına uyumsuzluk gerekçe gösterildi. Denizli Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği nezdinde yapılan "Denizli Tandır Kebabı" ibareli Geleneksel Ürün Adı Garantisi (TSG) başvurusu, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından reddedildi.

GELENEKSEL ÜRÜN

BÖYLECE Denizli Tandır Kebabı, Erzurum Su Böreği'nin ardından AB Komisyonu tarafından ret kararı verilen ikinci Türk ürün dosyası oldu. 12 Temmuz 2024 tarihinde yapılan başvuruda ürünün Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında geleneksel ürün niteliği taşıdığı savunuldu. Ret kararı, 5 Mayıs 2026 tarihli ve (AB) 2026/999 sayılı Komisyon Uygulama Kararı ile alınırken, karar 7 Mayıs 2026 tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayımlanarak resmiyet kazandı.

RET GEREKÇELERİ

AB Komisyonu'nun kararında birçok teknik ve hukuki eksikliğe dikkat çekildi. Ret gerekçeleri arasında şu maddeler yer aldı: Ürünün Avrupa Birliği sınırları içerisinde en az 30 yıllık geleneksel kullanımına ilişkin yeterli delil sunulamaması, Denizli Tandır Kebabı" adının AB ülkelerinde geleneksel kullanımını gösteren tarihsel kanıtların ortaya konulamaması, ürünün ayırt edici teknik özelliklerinin yeterince açıklanamaması, üretim yönteminin genel ve belirsiz bulunması, başvuru formunda temel bilgilerin eksik bırakılması, başvuruyu yapan temsilciye ait vekâletnamenin sunulmaması, dosyanın AB teknik başvuru formatına uygun şekilde tamamlanmaması.