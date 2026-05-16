Cehennemin Kapısı’nın sırrını bilim çözdü

Pamukkale travertenlerinin biraz ötesinde kalan Hierapolis Antik Kenti büyüleyici bir cazibeye sahip. M.Ö. 2'nci yüzyılın sonlarına doğru Bergama'daki Attalos Hanedanlığı tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti, M.S. 133 yılında Romalıların eline geçtiği biliniyor. Yıllar içinde Hierapolis giderek gelişen bir kaplıca kentine dönüşmüş. Üçüncü yüzyıla gelindiğinde, Roma İmparatorluğun her yerinden gelen ziyaretçiler buraya akın etmişler. Peki, Hierapolis Antik Kenti bu kadar özel olmasına rağmen Roma imparatorluğu döneminde niye uğursuz olarak yaftalamıştı? Yanıtı, "Cehennem Kapısı'nda yatıyordu. İnanışa göre, Cehennem Kapısı'ndan geçilerek girilen yeraltı dünyasında üç başlı cehennem köpeği olan Kerberos'un zehirli nefesi yerden akıyor ve tanrı olarak kabul ettiği Hades'e (Plüton) masumları kurban ediyordu. Bu nedenle buraya o dönemde Cehennem Kapısı denmiş ve Plütonyum'ın yanına Apollon Tapınağı'na inşa edilmiş. Ziyaretçiler ise tapınaktaki din adamlarına kendileri adına tanrılarına kurban vermeleri için ödeme yapmışlardır. Çok ilginçtir, ünlü tarihçilerinden Plinius ve Yunan coğrafyacı Strabon gibi dönemin önde gelen yazarları, kurban verme ayinlerini "Tüyler ürpertici bir gösteri" olarak adlandırmışlardır.

ŞAŞIRTAN AYİNLER

Ayinlerin nasıl yapıldığına gelince, Cehennem Kapısı kurban ayinlerinde bir din adamı, kuzu ya da boğa gibi bir hayvanı tapınağın içine götürüyor ve sanki bir ilahi müdahale olmuş gibi hayvan gerçekten oracıkta ölüyordu. Din adamı, yani rahip ise canlı olarak dışarı çıkıyordu. Yazar, Starbon'un, 17 ciltlik coğrafya ansiklopedisinin 13. cildinde, "Cehennem Kapısı"nda tanık olduğu ayin şu şekilde anlatılır. "İçeriye serçeleri attım, hemen oracıkta son nefesini verip yere düştüler...



BAŞ SORUMLU KARBONDİOKSİT

Cehennem Kapısı'na giren hayvanların neden öldüğü ve din adamlarının nasıl sapa sağlam dışarı çıktığı sorusuna bilim ışık tuttu. Öncelikle, 'Acaba bu Cehennem Kapısı volkanik bir havalandırma olabilir mi?' sorusuna yanıt arandı. Bilim adamları, kapı girişin içinde düzinelerce ölü hayvan, fare, serçe, karatavuk, böcek ve eşek arıları görünce hikâyenin gerçekliği konusunda hem fikir oldular. Gaz analizörü ile yapının etrafındaki havayı test edilince gerçek ortaya çıktı. İçerde çok yüksek düzeylerde karbondioksit olduğu belirlendi.