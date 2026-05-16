DMD’li minik Mehmet için zaman daralıyor

Denizli'de 6 aylıkken DMD teşhisi konulan 3 yaşındaki Mehmet Tefenlili için ailesi tarafından valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasının ilk 6 ayında hedeflenen tutarın yalnızca yüzde 5'i toplanabildi. Aile, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için destek çağrısında bulundu. Anne Dudu Tefenlili, "Dubai'de bir tedavi imkanı doğdu ve bu bizim için büyük bir umut oldu. Kampanyamızın ilk 6 ayı geride kaldı ancak yeterli ilerleme sağlayamadık. Oğlumu kaybetmemek için herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.