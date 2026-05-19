Denizli'de dolapçı güvercinleri güzellikleriyle büyüledi

Denizli'nin asırlık mirası Dolapçı güvercinleri, 2026 Irk Güzelliği Yarışması'nda podyuma çıktı. Safkan özellikleri, renk simetrileri ve estetik duruşlarıyla yarışan güvercinler, kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik önemli bir buluşmada bir araya geldi.
Dolapçı güvercini, yalnızca fiziki güzelliğiyle değil, dünya güvercin literatüründeki tarihi misyonuyla da dikkat çekiyor. Sırp yazar Bora Vasiç'in eserlerinde de bahsettiği üzere Avrupa'da "Yüksek Uçucu" veya "Makaracı" olarak bilinen dünyaca ünlü ırkların atalarının Anadolu'dan gittiğinin en büyük canlı delili, yarışmada podyuma çıkan bu kuşlardır.
KATI STANDARTLAR
Dr. Hayri Ün, Numan Bilgihan, İbrahim Demir, Ahmet Mıhçılar, Şükrü Akay, Zafer Özçelik, Eren Tavşan ve İskender Damgacı'dan oluşan uzman hakem heyeti, yarışmaya katılan kuşları değerlendirdi.
Bir güvercinin "Safkan Dolapçı" kabul edilebilmesi için çok katı standartlar uygulandı. Özellikle kuyruk üstü yağ bezesinin olmaması, kuyruk telek sayısının tam 14-16 arasında olması, paça tüylerinin bulunmaması ve göz renklerinin kırmızıya dönük olmaması gibi ırkı diğer benzerlerinden ayıran en kesin çizgiler dikkate alındı. Dişiler ve erkekler kategorilerinde ayrı ayrı podyuma çıkan Dolapçılar üç ana grupta yarıştı.