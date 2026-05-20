Denizli’ye anlamlı ödül

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Törende, uzun yıllar oda ve borsa camiasına hizmet eden isimlere şeref belgeleri ve plaketleri takdim edilirken Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan da Başkan Erdoğan'ın elinden plaketini aldı. Denizli iş dünyasını temsilen törende bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, aldığı plaketle hem Denizli iş dünyasının başarısını hem de kente yönelik ekonomik vizyonun gücünü bir kez daha ortaya koydu. Başkan Erdoğan da konuşmasında TOBB'un Türkiye ekonomisinin lokomotif kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, oda ve borsaların şehirlerin kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Erdoğan, iş dünyasının üretimden ihracata, istihdamdan teknoloji yatırımlarına kadar Türkiye'nin büyüme hikâyesine büyük katkı sunduğuna dikkat çekerek, "Türk iş dünyası, ülkemizin büyüme hikayesine katkı sunan aktörlerdendir" dedi.