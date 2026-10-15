Anadolu’nun kekiği Denizli’den yükseliyor

Kalkınma Ajansları tarafından Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında, Denizli'yi kekik temsil edecek. Coğrafi işaretli Denizli kekiğinin ele alındığı çalıştayın açılışı, Vali Yavuz Selim Köşger, tarafından gerçekleştirildi. Köşger, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen programdaki konuşmasında, Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programında Denizli'yi temsil edecek ürünün Denizli kekiği olduğunu belirtti.

ÜRÜN POTANSİYELİ YÜKSEK

Denizli'nin potansiyelini en iyi kullanan şehirlerden biri olduğunu her platformda dile getiren Vali Köşger, "Şu anda dünya kekik üretiminin yüzde 86'sını Denizli gerçekleştiriyor. Türkiye'deki ekili alanların yüzde 91'ine de Denizli sahip. Dolayısıyla bu noktada yaygınlaşma konusunda epeyce mesafe kat etmişiz" dedi. Kekiğin nitelikli bir ürün olarak önemine ve pandemi döneminde doğal koruma amacıyla başvurulan ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Köşger, "Kekiği kadim zamanlardan beri sağaltıcı ve iyileştirici bir ilaç olarak kullanıyoruz. Bunu daha detaylı, etken moleküler düzeyde inceleyip araştırmamız; kansere ve başka hastalıklara faydalarını araştırmaya yoğunlaşmamız lazım. Kekik, lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkiler konusunda yapacağımız iş birlikleriyle bunu daha katma değerli hâle getirebiliriz. Dünyada belki de kanserin ilacı Denizli'den çıkacak" ifadelerini kullandı.