Kazazede doktor, yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ'DE iki yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli, hayat mücadelesini kaybetti. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde görevli Büyükeşmeli (34), 2 yıl önce Denizli'de tedavi gören babasını ziyaret için yola çıktı. Kullandığı araçla yaptığı kazada ağır yaralanan genç doktor, tedaviye alındı. Bir dönem iyileşen ancak yatağa bağımlı kalan Büyükeşmeli, şikayetleri artınca yoğun bakıma alındı. Tedavisine Ankara'da devam edilen Büyükeşmeli, önceki gün hayatını kaybetti.