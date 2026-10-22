‘Titanyum yatırımı Denizli için önemli bir fırsat’

DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Titanyum alaşımı ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimi için yürütülen yatırım girişiminin Denizli için önemli fırsat olduğunu belirterek, "Bu şans iyi kullanmalı" dedi. Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) 2026-2030 döneminin ilk olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Selim Kasapoğlu, odanın Ekim ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Kasapoğlu, Denizli'de titanyum alaşımı ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimi için yürütülen yatırım girişiminin odanın öncelikli gündemlerinden biri olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, bu kapsamda DSO TEI Çalışma Grubu Üyesi Celil Kılınç ile TEI Eskişehir Özel Proses Direktörü Selçuk Kılıçarslan'ın ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Titanium USA 2026 programında uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelerek titanyum pazarı ve Denizli'de planlanan yatırıma ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. 26 Ekim Pazartesi günü TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TEI yetkilileri ve KPMG temsilcilerinin katılımıyla DSO'da gerçekleştirilecek Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısı'ndan da bahseden Kasapoğlu, "Bu yatırım Denizli için önemli bir fırsat. Ankara olumlu, Savunma Sanayii Başkanlığı olumlu, TEI olumlu. Denizli bu şansı iyi kullanmalı" diyerek yatırım sürecine ilgili sanayicilerin toplantıya katılımında Meclis üyelerinden destek talep etti.