Denizli’nin ceviz merkezi: Çameli

DENİZLİ'NİN ceviz denince akıllara gelen ilçesi Çameli'nin Kolak Mahallesi'nde ceviz hasadı tüm hızıyla sürüyor. Bir yıl boyunca özenle bakılan ağaçlardan toplanan cevizler, küflenmemesi ve kalitesini kaybetmemesi için seralarda vantilatörlü sistemlerle kurutuluyor. Geliştirilen yeni yöntemlerle üretimde geçen yıla göre yüzde 15 artış sağlandı. Denizli'nin ceviz üretiminde öne çıkan ilçesi Çameli'nde üreticiler, hasat sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor. Özellikle Kolak Mahallesi'nde hummalı bir çalışma yürütülürken, erkekler uzun sırıklarla ağaçları çırpıyor, kadınlar ise yere düşen cevizleri tek tek topluyor. Yeşil kabuklarından ayrılan cevizler, zahmetli kurutma sürecinin ardından satışa hazırlanıyor. Üreticiler için en az hasat kadar önemli olan kurutma aşamasında, değişken hava koşullarıyla mücadele ediliyor. Geçen yıl yağışlar nedeniyle yaşanan sorunların tekrarlanmaması için seralar kurutma alanına dönüştürülürken, tel sergiler ve vantilatörlü hava sistemleri devreye alındı. Küflenme ve ürün kaybını önlemek amacıyla cevizler günde 3 ila 6 kez karıştırılarak kontrol ediliyor. Üretici Yasef Nebiçavuşoğlu, kurutmanın ürün kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, "Ceviz yetiştirmek kadar kurutmak da önemli. Kurutmayı iyi yaparsanız müşteriden şikayet gelmez. Bu yıl sebze seramı ceviz kurutma alanına çevirdim. Yağışlı havalarda vantilatör ve örtü altı sistemiyle ürünümüzü korumaya çalışıyoruz" dedi. Kolak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Nebiçavuşoğlu ise bu yıl dolunun bazı bahçelere zarar vermesine rağmen üretimin geçen yıla göre yüzde 15 arttığını söyledi.

YÜZDE 15 ARTTI

ÜRETİCİ Abdi Adak, ceviz ağaçlarının yıl boyunca çocuk gibi bakımla yetiştirildiğini vurgulayarak hasat sırasında dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Dallara gelişigüzel vurulan sırıkların gelecek yılın ürününü olumsuz etkileyebileceğini belirten Adak, "Bir filizin kopması, gelecek yılın ceviz gözlerinin zarar görmesi demek. Ayrıca ceviz iyi kurutulmazsa içi bozuluyor ve bir yıllık emek heba olabiliyor" diye konuştu. İlerlemiş yaşına rağmen bahçeden kopmayan ve ceviz toplama heyecanını ilk günkü gibi yaşayan 91 yaşındaki Zeynep Akkuş, mutluluğunu dile getirdi.