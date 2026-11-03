Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, görevden uzaklaştırıldı

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/13472 sayılı soruşturma dosyasında, Doğan hakkında "rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap" suçlamalarıyla işlem yapıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Denizli 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31 Ekim 2026 tarihli ve 2026/469 sayılı kararıyla tutuklanan Şeniz Doğan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından idari karar alındı. Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında, Şeniz Doğan'ın geçici bir tedbir olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırma kararının tutuklama kararı sonrasında ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda alındığı belirtildi.