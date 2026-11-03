Mübadele döneminin izleri Honaz’da yaşatılacak

DENİZLİ Honaz Belediyesi tarafından geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen Mübadele Evi, törenle kapılarını açtı. Hisar Mahallesi'nde düzenlenen programa Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, mübadil ailelerin torunları katıldı. 1924 yılında Yunanistan'ın Grebene bölgesindeki Kastro ve Vraşno köylerinden Honaz'a gelen mübadillerin beraberlerinde getirdikleri sandıklar, fotoğraflar, ev eşyaları ve aile yadigârları, Mübadele Evi'nde koruma altına alınarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Mübadele evinin Honaz için önemine değinen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Bu buluşma Honaz açısından çok kıymetli" dedi.