SON DAKİKA: Denizli'den kahreden haber! Saatlerce dağ taş aranmıştı! Mantar toplamaya giden kadın kayboldu sanılıyordu: Gerçek bambaşka çıktı

GÜLDANE ACAR'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar'ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.