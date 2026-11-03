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Haberler Denizli SON DAKİKA: Denizli'den kahreden haber! Saatlerce dağ taş aranmıştı! Mantar toplamaya giden kadın kayboldu sanılıyordu: Gerçek bambaşka çıktı

SON DAKİKA: Denizli'den kahreden haber! Saatlerce dağ taş aranmıştı! Mantar toplamaya giden kadın kayboldu sanılıyordu: Gerçek bambaşka çıktı

Mantar toplamak için gittiği ormanda kayıplara karışmıştı; sabaha karşı acı gerçek gün yüzüne çıktı! Ekiplerin geceden sabaha kadar yürüttüğü arama çalışmalarında kahreden detaylar netleşti. 55 yaşındaki kadına ne oldu?

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti.

Yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güldane Acar'ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü.

Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar'a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.

GÜLDANE ACAR'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar'ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

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