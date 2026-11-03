Kasım 2026 kira artış oranı açıklandı! Ev sahipleri kiraya en fazla yüzde kaç zam yapabilecek? | Kasım ayı kira artış oranı

Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kasım ayı kira zam oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2026 Salı günü duyurulan ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yeni kira artış oranı da kesinleşti.
TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. On iki aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.
Buna göre Kasım 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,23 oldu.
EV SAHİBİ KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için ev sahiplerinin uygulayabileceği yasal zam sınırı yüzde 31,23 olarak belirlendi. Kira artışında esas alınan oran, TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.
Bu kapsamda ev sahipleri, kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde yasal sınırı aşan bir artış yapamıyor. Kiracılar ise mevcut kira bedellerine yüzde 31,23 oranında zam uygulayarak yeni ödeme tutarını hesaplayabiliyor.
30 BİN TL KİRA ÖDEYENLER NE KADAR ZAM YAPACAK?
Kasım 2026 kira artış oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 30 bin TL kira ödeyen bir kiracının aylık kira artışı 9 bin 369 TL olacak. Yeni kira bedeli ise 39 bin 369 TL'ye yükselecek.
KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Yüzde 31,23'lük kira artış oranına göre farklı kira bedellerinde ortaya çıkan yeni tutarlar şöyle:
20.000 TL kira: 6.246 TL zam – Yeni kira 26.246 TL
25.000 TL kira: 7.807,50 TL zam – Yeni kira 32.807,50 TL
30.000 TL kira: 9.369 TL zam – Yeni kira 39.369 TL
35.000 TL kira: 10.930,50 TL zam – Yeni kira 45.930,50 TL
40.000 TL kira: 12.492 TL zam – Yeni kira 52.492 TL
50.000 TL kira: 15.615 TL zam – Yeni kira 65.615 TL
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira zam oranı hesaplanırken mevcut kira bedeli, açıklanan on iki aylık TÜFE ortalamasıyla çarpılıyor. Elde edilen artış tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni aylık kira bedeli bulunuyor.
Örneğin, 30 bin TL kira ödeyen bir kiracı için hesaplama şu şekilde yapılıyor:
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira artış oranı: Yüzde 31,23
Zam tutarı: 9.369 TL
Yeni kira bedeli: 39.369 TL
Böylece Kasım 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,23 olarak kayıtlara geçti.