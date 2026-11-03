Haberler Ekonomi Kasım 2026 kira artış oranı açıklandı! Ev sahipleri kiraya en fazla yüzde kaç zam yapabilecek? | Kasım ayı kira artış oranı Kasım 2026 kira artış oranı açıklandı! Ev sahipleri kiraya en fazla yüzde kaç zam yapabilecek? | Kasım ayı kira artış oranı Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği rakam netleşti. Kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek olanlar için uygulanabilecek yasal zam sınırı da belli oldu. Peki 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin TL kira ödeyenler yeni ayda ne kadar ödeme yapacak? İşte Kasım 2026 kira artış oranı ve örnek kira hesaplamaları… HABER MERKEZİ









Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kasım ayı kira zam oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2026 Salı günü duyurulan ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yeni kira artış oranı da kesinleşti. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. On iki aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Buna göre Kasım 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,23 oldu. EV SAHİBİ KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLİR? Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için ev sahiplerinin uygulayabileceği yasal zam sınırı yüzde 31,23 olarak belirlendi. Kira artışında esas alınan oran, TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.