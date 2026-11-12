Haberler Denizli Olayın adresi: Denizli! Kardeşini arayan ağabey, karşılaştığı manzarayla yıkıldı Olayın adresi: Denizli! Kardeşini arayan ağabey, karşılaştığı manzarayla yıkıldı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan genç adam, ağabeyi tarafından her yerde arandı. Ağabey, kardeşinin arabasını boş araziye park edilmiş bir şekilde bulduğunda ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. İHA









Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Arif Oruç'tan dün geceden itibaren haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı.

ARKA KOLTUKTA HAREKETSİZ HALDEYDİ Ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait 20 Y 5523 plakalı hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu.