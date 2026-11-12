İzmir'de nefesler tutuldu! Saniyelerle yarıştılar...

Sonrasında personelimizin özverili çalışmasıyla kedinin bulunduğu yeri tespit ettik. Araca herhangi bir zarar vermeden, dikkatli bir müdahaleyle kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardık. Yaptığımız araştırmada kedinin sahipsiz olduğunu öğrendik. Biz de itfaiyeciler olarak minik dostumuzu yalnız bırakmak istemedik. Bir süre bakımını üstlenerek ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu süreçte ona kalıcı ve güvenli bir yuva bulmak için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

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