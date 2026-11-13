Genç mühendis aracında ölü bulundu

DENİZLİ Pamukkale'de kendisinden bir süredir haber alınamayan genç mühendis, ağabeyi tarafından boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda ölü bulundu. 36 yaşındaki Arif Oruç'tan haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı. Kardeşini arayan ağabey A.O. kardeşine ait aracı bir arazide buldu. Kardeşine seslenen ancak yanıt alamayan ağabey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Arif Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.