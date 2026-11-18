DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttüğü soruşturma kapsamında, başkan danışmanı Çağrı Sebzeci ve eski belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, gözaltı işlemlerinin mevcut yönetimin göreve geldiği ilk yıl Cumhuriyet Başsavcılığı'na "görevi kötüye kullanma" ve "kamu malına zarar verme" iddialarıyla yaptığı suç duyurularıyla ilgili olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada "Denizli Büyükşehir Belediyesi personellerinden Ş.D., Y.B., Ö.A., K.Ç., E.Ü., M.S.S., A.Ş. ve N.K.'nın da olduğu gözaltı işlemleri takip edilmektedir" denildi.