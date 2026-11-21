ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

İnan, Özel'in geçen hafta düzenlenen kurultayda Silivri'ye canlı bağlantı yaptığını belirterek, bir sonraki toplantısında Manisa'ya da bağlantı yapmasını beklediğini söyledi.

Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübündeki eski dostlarına mikrofon uzatması çağrısında bulunan İnan, "Delikanlıysan İzmir'de yapamadıklarını, Aydın'da yapamadıklarını şehzadeler şehri Manisa'da nasıl yaptığını anlat. Sen anlatmazsan biz tek tek millete anlatacağız. Sen anlatmazsan buna cesaretin yoksa emin ol ki biz Manisa'da nasıl bir rüşvet çarkı ortaya koyduğunuzu hem Manisalılara, hem İzmirlilere, hem de Türkiye'ye biz teker teker anlatacağız. " ifadelerini kullandı.

İnan, Özel'in kendisine ikinci tazminat davasını açtığını belirterek, "Özgür Özel'in dava açma hakkına saygımız var ama buradan söylüyorum, iki değil yirmi iki tane dava açmazsan hatırım kalır. Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz. Sabahtan akşama kadar Türk yargısına hakaret edip, bizim her sözümüzden sonra koşa koşa adliye koridorlarına sığınmasındaki iki yüzlülüğü de milletimizin takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

Milletvekili dokunulmazlığının, milletin emanetini taşıyanların ülke ve vatandaşların hayrına kürsüde özgürce söz söyleyebilmesi için bulunduğunu vurgulayan İnan, şunları söyledi:

"Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz. Ancak bugün Özgür Özel ve yakın ekibi, milletin alın teriyle ve belediye kaynaklarıyla anılan bu ağır rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında çıkıp hesap vermek yerine korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıyorlar. Gerçi biz bu tanımlara şaşırmıyoruz. "

İnan, yolsuzluk ve hırsızlık soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan kişilere, konuşmamaları ve itirafçı olmamaları karşılığında milletvekili yapılarak dokunulmazlıkla kurtarılacakları yönünde haber gönderildiğini söyledi.

Bu yaklaşımda milletvekilliğinin millete hizmet makamı yerine suçu örtmenin ve yargıdan kaçmanın aracı olarak görüldüğünü savunan İnan, "Kürsülerden şeffaflık nutukları atacaksınız ama iş kendi rüşvet ve mali skandal dosyalarınıza gelince dokunulmazlık duvarının arkasına sineceksiniz. Aziz milletimiz sizin neyin arkasına saklandığınızı da o yüce meclis çatısını hangi karanlık hesaplara siper etmeye çalıştığınızı da ibretle izliyor." dedi.