Denizli Ticaret Odası (DTO), kadın ve genç girişimcilerin iş dünyasındaki gücünü artırmak, Denizli'nin yöresel değerlerini markalaştırmak ve yerel ürünlerin katma değerini yükseltmek amacıyla yürüttüğü Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi kapsamında başlattığı eğitim ve atölye çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Ticaret Odası'nın iştiraki Denizli ABİGEM ve DTO'nun il koordinatörlüğündeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, DTO hizmet binasında gerçekleştirilen Marka Geliştirme Eğitimi ve Marka Vaadi Çalıştayı'ndaki katılımcılar, markalaşmanın temel unsurlarını ve işletmelerine değer katacak stratejileri öğrendi. DTO Başkanı Erdoğan, projenin temel hedefinin Denizli'nin üretim kültürünü ve yerel zenginliklerini güçlü markalarla buluşturmak olduğunu da vurgulayarak, kadın ve genç girişimcilerin bu süreçte daha etkin rol üstlenmelerini amaçladıklarını belirtti. Erdoğan, "Yerel değerlerimizi güçlü markalara dönüştürerek kadın girişimcilerimizle güçlü yarınlar inşa ediyoruz.

'BİRLİKTE BÜYÜMELİYİZ'

Sizin bir iş yapmak istediğiniz her anda ve alanda Denizli Ticaret Odası ve başkanı olarak ekibimizle biz de varız, her koşulda hep yanınızdayız" dedi. Eğitimlerde katılımcılara; marka kavramı, güçlü bir marka kimliği oluşturma, marka konumlandırma ve işletmelerini geleceğe taşıyacak markalaşma stratejileri hakkında da bilgi verildi.