ESKİŞEHİR'DEN havalanan Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi eğitim helikopteri önceki gün kaza kırıma uğramış, helikopterde görevli olan 5 asker şehit olmuştu. Şehit olan askerlerin isimleri belli olurken, Denizli ve Antalya'ya şehit ateşi düştüğü ortaya çıktı. Kazada şehit olan Denizli'nin Saraköy ilçesi nüfusuna kayıtlı Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (45) acı haberi ailesine ulaştı. Evli ve üç çocuk babası olan Demirhan'ın şehit haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

TÖREN DÜZENLENECEK

HELİKOPTER kazasında şehit düşen askerlerden ikisinin Antalyalı olduğu öğrenildi. Şehitlerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Antalya'daki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, balkona Türk bayrağı asıldı. Mahalleye hüzün hakim olurken, şehidin diğer yakınları ve mahalle sakinleri aileye destek olmak için bir araya geldi. Şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün acı haberi ise eşi ve 2 çocuğuna verildi. Şehidin eşi ve çocuklarıyla oturduğu Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı. Haber alan yakınları şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Diğer şehitlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın (41) Kayseri'deki, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) Sivas'taki ailelerine şehadet haberi verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit Erarslan'ın Kaayseri'deki baba evine Türk bayrağı asıldı. Erarslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un acı haberini alan veteriner hekim ablası Zeliha Çetin ise fenalaştı. Şehidin anne ve babasının Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde yaşadıkları öğrenildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan şehitler için bugün Eskişehir'de tören düzenlenecek. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.