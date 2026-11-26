Denizli'de gürültü ihbarı yapılan adreste iş insanı Ferdi Karagöz (49), elleri ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Polis, iş insanının eşi Asiye Karagöz ile evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta bulunan sitenin sakinleri sabaha karşı korkunç bir cinayetle uyandı. Mermer firması sahibi Ferdi Karagöz, iş gezisinden erken dönünce büyük bir şokla karşılaştı.

SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR

Anahtarıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde aynı sitede bulunan A.D ile M.K isimli iki erkek şahsı eşi Asiye Karagöz ile birlikte görünce öfkeden çılgına döndü. Evin salonunda bulunan A.D ve M.K ile kavgaya tutuşan Ferdi Karagöz, feci şekilde darp edildikten sonra boğularak öldürüldü. Sabaha karşı gürültü ve kavga sesi duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

LİNÇ EDİLECEKLERDİ

İş insanı Fedai Karagöz salonda elleri ve ayakları bağlı halde yerde kanlar içinde yatıyordu. Polis ekipleri başka bir odada saklanmaya çalışan A.D ve M.K ile eşi Asiye Karagöz'ü gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Karagöz'ün darp edilip boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı kontrolde evde alkol alındığı bir kavganın yaşandığı ve Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Ölen kişinin yakınları, gözaltına alınan A.D ve M.K ile eşi Asiye Karagöz'ü linç etmek istedi. Göz altına alınanlar güçlükle ekip otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldılar.