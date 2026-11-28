Haberler Denizli SON DAKİKA: Denizli'deki vahşette kan donduran itiraf! Elleri kolları bağlı öldü bulunmuştu! "Eşimin cesedini yok edecektim" SON DAKİKA: Denizli'deki vahşette kan donduran itiraf! Elleri kolları bağlı öldü bulunmuştu! 'Eşimin cesedini yok edecektim' Son dakika haberleri... Ellerinden ve ayaklarından bağlı halde bulunan Fedai Karagöz cinayetinde düğüm çözüldü! Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri tüyler ürpertirken, cinayetin ardından kurgulandığı iddia edilen para pazarlığı ve 'yok etme' planı da deşifre oldu. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliyle ilgili verilen o karar... İHA









Son dakika haberleri... Denizli'de 25 Kasım Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir daireden gelen gürültü ihbarına sevk edilen polis ekipleri girdikleri dairede bir kişinin elleri ve ayakları bağlanıp, darbedilerek öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Fedai Karagöz'ün (49), öldürüldüğü belirlenirken, dairede bulunan ikinci eşi A.K. (52), arkadaşı B.K. (31) ve B.K.'nın nişanlısı M.B. (35) gözaltına alındı. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Fedai Karagöz'ün ceznazesi toprağa verildi.

OLAY SIRASINDA BAYGINLIK NUMARASI YAPAN KADININ TÜM CİNAYETİ PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.