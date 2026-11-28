Güvenli şekilde Bolu İl Jandarma Komutanlığına getirilen kafiledeki minibüs şoförü Nazif Ege, orman yolunda yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Navigasyondan değil, tabeladan bakarak ilerledim. Sadece 1 saat erken şekilde Yığılca'dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm ama yağışlı yolda çamura saplandık. Çocuklar arabadaydı. Aracı sürekli çalıştırıp içeriyi sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Kızlarımıza sahip çıktık, ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Sürekli motive ettik, çok şükür hiçbir sıkıntımız olmadı." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığının bütün mensupları, Kocaeli Valisi, Bolu Valisi, AFAD ve jandarmanın koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 1 İHA'sı, Bayraktar'ın 2 İHA'sı, 178 personel ve 48 araçla saatlerdir sahada yoğun arama kurtarma operasyonu yürüttüğünü belirten Göktaş, "Çok şükür müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, durumları gayet iyi. Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Orada da az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"Özellikle Bolulu vatandaşlarımıza, bu süreçte katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. En büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal sağlık kontrolünden geçireceğiz ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreci çok yakın takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Valiliklerimize ve bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum."

"BAYKAR'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM, SELÇUK BAYRAKTAR 2 DRON GÖNDERDİ"

İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göktaş, çocukların ve personelin bulunduğu aracın sadece yoldan saptığını dile getirdi.

Devletin bütün gücüyle burada olduğunu vurgulayan Göktaş, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanımız, valilerimiz, AFAD Başkanımız, Bolu ve Kocaeli valilerimiz bu operasyonu çok yakın takip etti. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Baykar'a teşekkür etmek istiyorum, Selçuk Bayraktar 2 dron gönderdi. Deniz Kuvvetleri, ayrıca Sanayi Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, bu süreci çok yakın takip etti. Telekom şirketlerimiz baz istasyonu getirdiler mobil cihaz. Aynı zamanda burada yaşayan vatandaşların da çok büyük katkısı oldu." dedi.

Göktaş, şoförün normal güzergah yerine başka bir yol kullandığını, orada da aracın bataklığa saplandığını kaydetti.

"HER TÜRLÜ İHBARI CİDDİYE ALDIK"

Göktaş, operasyonda özellikle GPS bilgilerinin alındığı son bölge üzerine çok durulduğuna dikkati çekti.

O bölgenin etrafındaki 30 kilometrelik arazi üzerinde havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüldüğünü aktaran Göktaş, "Birkaç kere farklı ihbarlar üzerinde yoğunlaştık. Her türlü ihbarı ciddiye aldık." diye konuştu.

Göktaş, aracın odaklandıkları noktaya çok da uzak olmadığını, 2 kilometre uzakta olduğunu belirterek, "Bu da bizim yüreğimize su serpti gerçekten. Kızlarımızın her biri bizler için kıymetli. Personelimiz bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Devletin bütün kurumlarıyla bu operasyonun arkasında olduğunun altını çizen Göktaş, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Dua ettiler ve süreci bizler gibi onlar da çok yakın takip ettiler. Duygularımız gerçekten çok alt üst çünkü evladımız onlar bizim. Biz onlara öyle bakıyoruz. Hamdolsun şimdi burada onlara biraz misafir edeceğiz. Sağlık kontrollerini yapacağız." şeklinde konuştu.

Göktaş, bir basın mensubunun çocukların ve personelin sağlık durumuyla ilgili sorusu üzerine, "Şu anda her şey yolunda. Biz yine de her türlü tedbiri aldık. Teşekküllü sağlık kontrolü de yapacağız çünkü nihayetinde birkaç saattir dışarıdalar. Yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Hava koşulları o kadar olumsuz değildi çok şükür. Normalde bu zamanlarda çok daha farklı ortamlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Gerçekten şükranla doluyuz." yanıtını verdi.