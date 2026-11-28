Gölcük Tabiat Parkı gezisi dönüşünde iletişimin kesilmesiyle Türkiye'nin nefesini tutup beklediği arama çalışmalarında kritik gelişme yaşandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.
Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir."
KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU
Bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de ekipler yönlendirilirken, Arama çalışmaları, araçtan en son GPS sinyalinin alındığı bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmalarda gece görüşlü İHA'ların da kullanıldığı bildirildi. Çalışmaların koordinasyonu için Bolu Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.
BAKAN GÖKTAŞ BÖLGEDE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'da kaybolan 10'u çocuk 13 kişiyi arama çalışmalarını takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığına geldi.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
AFAD'dan konuya ilişkin paylaşılan bilgilerde, olumsuz arazi koşulları sebebiyle kaybolanların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarına havadan ve karadan destek vermek üzere, Bolu, Kocaeli, Sakarya İl AFAD Müdürlüklerinden Drone ve dağcı arama kurtarma ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), BAYKAR'a ait 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) görevlendirildiği aktarıldı.
Arama kurtarma faaliyetlerini koordine etmek üzere Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Sivil Savunma Dairesi Başkanı Gürkan Tepekıran, Sakarya ve Bolu İl AFAD müdürleri, Sakarya AFAD Birlik Müdürü'nün olay yerine intikal ettiği ifade edildi.
Öte yandan Kocaeli Polis Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de arama çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği öğrenildi.
AFAD'ın konuya ilişkin paylaştığı görsellerde kayıp kişilerin bulunması için arama yapılan noktaların havadan görüntüsü ve İHA'nın çalışma yaptığı bölgeden görüntüler yayınlandı.
İHA ile taranan koordinatlardan birinde kırık bariyer bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti
Duran açıklamasında şunları kaydetti:
"Bolu'da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."
GSM OPERATÖRLERİ MOBİL BAZ İSTASYONU KURMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı ile Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yakın bölgelerden Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından da 3 olmak üzere 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildi.
BAKAN GÖKTAŞ: ÇOCUKLAR SAĞ SALİM BULUNDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sevindiren haberi bölgeden verdi.
Bakan Göktaş açıklamasında, "Az önce müjdeli bir haberi aldık araç bir bataklığa saplanmış, az önce ekiplerimiz iletişim kurdular. Durumları çok iyi, bu sürece destek veren herkese teşekkürler. Çocuklarımızı sağlık kontrolünden geçirip ilgili bütün tedbirleri alacağız."
Her türlü ihbarı ciddiye aldık. O irtibat noktasının kesildiği noktadan başka bir noktaya sapmışlar. Bizim odaklandığımız noktaya çok da uzakta değillermiş.
Bizler için her bir evladımız çok değerli. Devletimiz bütün kurumlarıyla bu operasyonun arkasındaydı. Onlar bizim kendi evladımız. Olumsuz bir hava durumu da söz konusu değildi. Hamd olsun şimdi onlara kavuşacağız. Şuanda her şey yolunda, yine de her türlü tedbiri aldık, alacağız. Birazdan yanımızda olacaklar" dedi.
Daha sonra Bakan Göktaş, bulunan çocuklarla İl Jandarma Komutanlığı'nda bir araya geldi.
BAKAN ÇİFTÇİ: CAN KAYBININ OLMAMASI BİZİ MUTLU ETTİ
Çalışmaları takip için bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi açıklamasında "Ben İstanbul'dan buraya geldim.
Sayın Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdim. Kısa süreli bir ulaşılamama durumu olmuş. Ancak daha sonra ekiplerin çalışmaları sonrası kendilerine ulaşmasıyla çalışmalar son bulmuş oldu.
El birliği içerisinde çocuklara ulaşılması bir can kaybının olmaması bizi mutlu etti." dedi.