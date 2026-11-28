AFAD'ın konuya ilişkin paylaştığı görsellerde kayıp kişilerin bulunması için arama yapılan noktaların havadan görüntüsü ve İHA'nın çalışma yaptığı bölgeden görüntüler yayınlandı.

Arama kurtarma faaliyetlerini koordine etmek üzere Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Sivil Savunma Dairesi Başkanı Gürkan Tepekıran, Sakarya ve Bolu İl AFAD müdürleri, Sakarya AFAD Birlik Müdürü'nün olay yerine intikal ettiği ifade edildi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti

Duran açıklamasında şunları kaydetti:

"Bolu'da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

GSM OPERATÖRLERİ MOBİL BAZ İSTASYONU KURMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı ile Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yakın bölgelerden Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından da 3 olmak üzere 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildi.