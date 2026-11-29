MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı