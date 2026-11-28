2027 Ocak memur zammı için geri sayım devam ederken, milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisinin gözü yeni maaş hesaplamalarına çevrildi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda şekillenen beklentiler, polis, öğretmen, doktor ve diğer meslek gruplarının alacağı ücretleri de gündeme taşıdı. Peki, ocak ayında memur maaşları ne kadar artacak? İşte meslek gruplarına göre tahmini yeni maaş tablosu...
2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için dört aylık enflasyon verileri netleşti. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,58 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin kesinleşen enflasyon farkı yüzde 1,21 oldu. Toplu sözleşme artışı da eklendiğinde dört aylık verilere göre toplam zam oranı yüzde 6,27 olarak hesaplandı.
Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı kesinlik kazanacak. Milyonların beklediği nihai zam oranı, 4 Ocak 2027 Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
OCAK 2027 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına yapılacak zam için Orta Vadeli Program, Merkez Bankası enflasyon tahmini, Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliğinin beklentileri doğrultusunda dört farklı senaryo öne çıkıyor. Bu hesaplamalara göre tahmini zam oranları yüzde 7 ile yüzde 8,39 arasında değişiyor.
Mevcut durumda 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının, Merkez Bankasının yüzde 7,91'lik tahminine göre 75 bin 779 TL'ye, piyasa beklentisine göre ise 76 bin 102 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliğinin yüzde 8,39'luk senaryosunda bu tutarın 76 bin 116 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.
Yüzde 8,37'lik zam varsayımına göre uzman doktor maaşının 185 bin 20 TL, profesör maaşının 166 bin 32 TL, mühendis maaşının 118 bin 324 TL, öğretmen maaşının ise 90 bin 222 TL olması öngörülüyor. Uzman öğretmen, hemşire, teknisyen ve diğer kamu personelinin yeni maaşları da zam senaryosuna göre yeniden hesaplanıyor.
2027 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2027 memur zammıyla birlikte memur emeklilerinin aylıklarında da artış yaşanması bekleniyor. Mevcut durumda 31 bin 527 TL olarak belirtilen en düşük memur emekli aylığının, Orta Vadeli Program senaryosuna göre 33 bin 734 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
Merkez Bankasının yüzde 7,91'lik enflasyon tahmini doğrultusunda en düşük memur emekli maaşının 34 bin 21 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor. Piyasa Katılımcıları Anketi beklentisine göre bu tutarın 34 bin 166 TL, Finansal Kurumlar Birliğinin tahminine göre ise 34 bin 172 TL olması bekleniyor.
Yüzde 8,37'lik zam senaryosuna göre emekli müsteşar aylığının 121 bin 526 TL, genel müdür aylığının 107 bin 695 TL, profesör aylığının 87 bin 227 TL, polis memuru emekli aylığının 51 bin 35 TL ve öğretmen ile hemşire emekli aylıklarının 49 bin 859 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor. Söz konusu rakamlar tahmini olup kesin maaşlar, aralık ayı enflasyonunun açıklanması ve resmi zam oranının belirlenmesiyle netleşecek.