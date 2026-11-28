Mevcut durumda 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının, Merkez Bankasının yüzde 7,91'lik tahminine göre 75 bin 779 TL'ye, piyasa beklentisine göre ise 76 bin 102 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliğinin yüzde 8,39'luk senaryosunda bu tutarın 76 bin 116 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

Yüzde 8,37'lik zam varsayımına göre uzman doktor maaşının 185 bin 20 TL, profesör maaşının 166 bin 32 TL, mühendis maaşının 118 bin 324 TL, öğretmen maaşının ise 90 bin 222 TL olması öngörülüyor. Uzman öğretmen, hemşire, teknisyen ve diğer kamu personelinin yeni maaşları da zam senaryosuna göre yeniden hesaplanıyor.