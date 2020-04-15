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Tavşanlı’da 50 kişi karantina altına alındı!

Kütahya Tavşanlı’da 50 kişi karantina altına alındı!

15.04.2020, 09:52

Son dakika haberine göre... 'nın Tavşanlı ilçesinde eden kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 50 kişi tedbir amaçlı karantina altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde intihar eden kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yakın çevresi, adliye ve sağlık personellerinin de arasında bulunduğu 50 kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karakova Mahallesi'nde intihar eden N.Ş'nin (45) cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopside N.Ş.'nin cesedinden alınan numunede korona virüse rastlanması üzerine yakınları ile intikal eden emniyet, adliye ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu 50 kişi, tedbir amacıyla evlerinde gözlem altına alındı. Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan kişiler arasında Covid-19 testi pozitif çıkan olmadığı açıklandı.

AA

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