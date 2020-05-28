Emet ve Simav'da Cuma namazı statlarda kılınacak

Kütahya'nın Emet İlçesinde İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla Cuma namazlarının statlarda kılınacağı açıklandı.



Emet İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizde Esentepe Mahallesi ve Termal Otel Bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Taiyyp Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cami ve Mescitlerimizin ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır. Bu kapsamda ilçe merkezinde bahçesi ve avlusu Cuma Namazı kılmaya yeterli cami bulunmadığından, Esentepe Mahallesinde ve Termal Otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir'' denildi.

SİMAV'DA DA STADYUMDA

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kontrollü pandemi dönemindeki ilk Cuma namazının 29 Mayıs'ta belirlenen cami avlularının yanı sıra ilçe stadında da kılınacağı bildirildi.



Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, ilçe Kaymakamlığı koordinesinde Müftülük tarafından belirlenen cami avluları ve ilçe stadında Cuma namazının kılınacağını ifade etti. Müftü Aydın " İnşallah bu ilk Cuma namazını camilerimizin avlularında veya bizim belirlediğimiz alanlarda kılacağız. Öğle ve ikindi namazlarımızı camilerde, sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı ve Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatları doğrultusunda her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızdan bizim vereceğimiz talimatlara göre hareket etmelerini, fiziksel mesafeye özellikle dikkat etmelerini, seccadelerini kendilerinin getirmelerini, ayakkabılarını da bir poşet içinde muhafaza etmelerini ve giriş çıkış kurallarına uymalarını bekliyoruz. Simav ilçe Müftülüğü bünyesinde 213 camimiz var, merkezdeki 40 camiden 15'inde Cuma namazı kılınacak. Bunun yanı sıra pazar yerinde ve stadyumda da Cuma namazı kılınması için gerekli hazırlıkları yaptık. Bu çalışmaları yürütürken her zaman yanımızda olan ilçe Kaymakamı başta olmak üzere Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte el ele vererek pandemi günlerini sağlıkla atlatacağız" diye konuştu.





Cuma namazına katılacak olan 20 - 65 yaş arası vatandaşlardan, maske takmaları, 1 buçuk metre mesafe kuralına uymaları, kendi seccadelerini getirmeleri, abdestlerini evlerinde almaları, umumi tuvaletleri ve çeşmeleri kullanmamaları istenirken, hastalık şüphesi bulunanların katılım sağlamamaları için uyarılarda bulunuldu.

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