  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da bir belde ve mahallede düğünler 14 gün süreyle yasaklandı

'da bir belde ve mahallede düğünler 14 gün süreyle yasaklandı

'nın Tavşanlı ilçesinde bir belde ve bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin 14 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kütahya'da bir belde ve mahallede düğünler 14 gün süreyle yasaklandı

11.08.2020, 17:46

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının yoğun olarak tespit edildiği Tepecik beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde 24 Ağustos'a kadar düğün yapılmaması kararlaştırıldı.

Kararda, "Vatandaşların bir araya geldiği sünnet, nişan ve düğün gibi organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu karara uymayanlara kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da bir belde ve mahallede düğünler 14 gün süreyle yasaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA