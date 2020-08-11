Kütahya'da bir belde ve mahallede düğünler 14 gün süreyle yasaklandı

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının yoğun olarak tespit edildiği Tepecik beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde 24 Ağustos'a kadar düğün yapılmaması kararlaştırıldı.



Kararda, "Vatandaşların bir araya geldiği sünnet, nişan ve düğün gibi organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu karara uymayanlara kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

AA