  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını...

'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını...

'da Murat İ. (36) tartıştığı arkadaşı 'yı (31) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. İ. Asayiş Şube ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Kütahya'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını...

12.08.2020, 13:24 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,13:33

Kütahya'da, Murat İ. (36) tartıştığı arkadaşı Hakan Sarı'yı (31) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.


Olay, Alipaşa Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat İ. ve Hakan Sarı bir iş yerinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat İ., Hakan Sarı'yı kalbinden bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli Murat İ. ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Murat İ.'nin geçen nisan ayında cezavinden çıktığı, 25 Mayıs'ta ise yine bıçaklı kavga olayına karıştığı belirtildi. Murat İ.'nin sorgusu sürüyor.


DHA

Ruslar Muğla'ya akın ediyor: Çok güzel tedbirler alınmış Tarihi yanan okul restore edilecek

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA