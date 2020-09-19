Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evin yanında garajda bulunan otomobil alev aldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının konserve yapmak için yakılan ateşten çıktığı iddia edildi.
Tavşanlı ilçesi Çırçırçeşme Mahallesi Sefa Sokakta evin yan tarafındaki arazide bulunan içerisinde otomobil bulunan garaj alev aldı. Alevlerin yükseldiği aracı görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ve polis ekipleri çevrede toplanan vatandaşları yanan araca yaklaşmamaları konusunda uyardı. Yangın söndürülürken, Davut Çetinkaya'ya ait araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin garaj yanında konserve yapmak için yakılan ateşten çıktığı tahmin ediliyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Konserve yaparken garajdaki otomobilini yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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