Haberler Kütahya Konserve yaparken garajdaki otomobilini yaktı!

Konserve yaparken garajdaki otomobilini yaktı!

Kütahya'da garajda çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının konserve yapmak için yakılan ateşten çıktığı iddia edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

19.09.2020, 13:37 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,13:54