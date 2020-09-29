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İl Emniyet Müdürlüğü'ne 3 yeni araç

'da Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 3 yeni ekip aracı hizmete sunuldu. Araçlar vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmak ve ekip oto filosunu genişletmek amacıyla hizmete sunuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne 3 yeni araç

29.09.2020, 13:34 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,13:37

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 3 yeni ekip aracını hizmete sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen araçlar hizmete sunuldu. Vatandaşa daha kaliteli trafik hizmeti sunmak ve ekip oto filosunu genişletmek amacıyla Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan araçların ikisi şehir içinde ekip hizmetlerinde, bir diğer araç ise çevre yolunda radarla hız denetimlerinde kullanılacak.

İHA

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